Partez à la découverte de la nature et du patrimoine de l’Abbaye du Relec en plusieurs étapes, grâce à un sac rempli d’activités : observation des oiseaux et des couleurs de la nature, puzzles, fabrication d’amulettes et plus encore !

Animation créée en partenariat avec Au Fil du Queffleuth et de la Penzé.

Activité clé en main

Aux jours et horaires d’ouverture de l’Abbaye du Relec

abbaye.relec@cdp29.fr +33 2 98 78 05 97 http://www.cdp29.fr/

