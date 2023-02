SORTIR DE LA NUIT THEATRE OUVERT, 14 février 2023, .

SORTIR DE LA NUIT THEATRE OUVERT. Un spectacle à la date du 2023-02-15 (2023-02-14 au ) 20:00. Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

La lisière d’une forêt, la nuit. Selim se rend sur son lieu de drague préféré. Parmi les corps nus, il découvre Max, un jeune homme traumatisé. Il le ramène dans la communauté avec laquelle il vit, pour lui donner à boire. Il lui présente Willie et Lila, deux membres de cette communauté queer, fondée par les évadé·e·s d’une Clinique pratiquant des thérapies de conversion. Mais qui est Max ? Est-il l’un des leurs ? Est-il l’un de leurs anciens tortionnaires ? Est-il un espion de la Clinique ? Plus les heures passent à ses côtés, plus la peur les gagne. Autour d’elles·eux, la forêt s’anime progressivement, envahie par les voix de leurs vies d’avant, par leurs colères… mais aussi par leurs désirs, par leurs corps et leurs métamorphoses. Texte et mise en scène Thibaut Galis Avec Delphine Bechetoille, Maé Durand, Adil Mekki, Matéo Saule Dramaturgie Emmanuel/le Linée SORTIR DE LA NUIT

THEATRE OUVERT 159 avenue Gambetta 75020

Texte et mise en scène Thibaut Galis

Avec Delphine Bechetoille, Maé Durand, Adil Mekki, Matéo Saule

Dramaturgie Emmanuel/le Linée

