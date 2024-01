SORTILEGE HARSH LIZ’ARD AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ Billere, samedi 16 mars 2024.

Samedi 16 Mars La Route du Son 21h00 PAU Ampli présente :SORTILÈGE HARSH LIZ’ARDHEAVY METALSORTILÈGEQuelques décennies après sa naissance et la sortie d’un EP éponyme, de 2albums cultes “Métamorphose” et“Larmes de Héros”, Sortilège, groupe mythiqueet iconique français renaît de ses cendres en 2020.Phoenix sort en août 2021. Il est le premier album enregistré avec le nouveau line-up dans lequel figurent 12 classiques réactualisés et 2 titres inédits. Fans et médias sont conquis. S’ensuivent de nombreux concerts : Elysée Montmartre Paris, Mainstage Hellfest, Keep it True DE, Blast from the Past BE, Heavy Metal Maniacs DE, 70 000 tons of Metal USA, Into Battle Fest Athens…Apocalypso sort en Mars 2023 avec une distribution internationale (Season Of Mist), il contient 10 nouveaux morceaux. Des invités prestigieux comme Stéphane uriez(Loudblast), Kevin Codfert, Zaher Zorgali et Malek Ben Arbia (Myrath), participent à ce monument.Créant l’événement, cet opus est mondialement plébiscité. Le clip “Vampire” sort sur la chaîne youtube de Season Of Mist peu après la sortie de l’album. La tournée Apocalypso débute en Août 2023, et se poursuit jusqu’en 2024. En novembre 2023, Sortilège sort son premier album live“Coram Populo” filmé et enregistré au forum de Vauréal En janvier 2023.HARSHJamais un groupe n’aura aussi bien porté son nom, “Harsh”. c’est tout naturellement aux senteurs enivrantes d’un Jack Daniel’s posé au coin de l’ampli, aux Gibsons saturées, aux leggings léopard, au maquillage coulant, et à leur verve scénique que l’on devine le style typiquement Glam de ce groupe de jeunes. Leurs influences ? Les vieux vinyles usés et embaumés d’une senteur de bière d’un Van Halen, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Motley Crue… autant de références qui vont permettre au groupe de partager une euphorie électrisante sur scène, et de directement nous ramener à l’âge d’or des 80’s. Le groupe enregistre son premier album “Out Of Control” en mars 2022. Depuis, le quartet enchaîne les concerts dans toute la France et à l’international, en ouvrant pour des groupes tels qu’Anvil, The New Roses ou encore Blackrain en Europe ! Il sort enfin 2 single fin 2023 “Places To Go” et “Without A Sound” !LIZ’ARDEmmené par l’éclectique Lisa et ses 4 baroudeurs du Métal , LIZ’ARD reprend les standards du Hard-Rock et Heavy Métal des années 80 …Judas Priest , Saxon , Dio , Motley Crue…Bref , en avant vers le passé !!!

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 21:00

Réservez votre billet ici

AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ ALLEE MONTESQUIEU 64140 Billere 64