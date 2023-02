SORTILEGE LE GRILLEN, 14 mai 2023, COLMAR.

SORTILEGE LE GRILLEN. Un spectacle à la date du 2023-05-14 à 19:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Keep It True Festival 2019 en Allemagne, soit plus de 30 ans après, Sortilège est de retour avec sa voix originale, Christian « Zouille » Augustin ! C’est alors le début d’une nouvelle histoire qui commence… 2021 après deux années où Sortilège apparaîtra dans de nombreux concerts et festivals et notamment sur la croisière 70000 Tons Of Metal, le groupe renaît véritablement de ses cendres et c’est historique, il entame une nouvelle carrière discographique à découvrir ! Sortilege Sortilege

Votre billet est ici

LE GRILLEN COLMAR 19 rue des Jardins Haut-Rhin

