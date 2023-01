Sortilège – Colette – Ravel à l’Atelier 104 Sainte-Foy-la-Grande, 5 février 2023, Sainte-Foy-la-Grande .

Sortilège – Colette – Ravel à l’Atelier 104

8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Dordogne

2023-02-05 16:00:00 – 2023-02-05

Sainte-Foy-la-Grande

Dordogne

Spectacle à l’Atelier 104, 8 rue Jean-Louis Faure.

Les textes de Colette réunis ici ont tous une dimension « magique ». Ils parlent du lien que nous entretenons avec le passé, avec ce qui nous a construits, avec ce que nous percevons et qui n’est pas palpable.

En compagnie de l’esprit du Capitaine, de Sido la mère qui dit toujours « regarde! », du bavard et fidèle Toby Chien, des vrilles cassantes de la vigne, nous cheminons sur les routes merveilleuses qui nous mènent à ce que nous sommes devenus.

De par sa compréhension du monde de l’enfance, des rêves et de leur magie, l’amour des bêtes mais aussi son humour, l’univers de Ravel se marie naturellement avec les textes choisis.

Jeu : Mathilde Maumont

Piano : Jean-Philippe Guillo.

+33 5 24 24 46 59

Sainte-Foy-la-Grande

