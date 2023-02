SORTILEGE + AVALAND +Premiere partie LE GUEULARD PLUS NILVANGE Catégories d’Évènement: Moselle

SORTILEGE + AVALAND +Premiere partie LE GUEULARD PLUS, 13 mai 2023, NILVANGE. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 19:30. Tarif : 24.0 à 24.0 euros. LE GUEULARD PLUS (L.2020-001749) présente : ce spectacle. Géant foudroyé de la scène heavy française, Sortilège a laissé des traces incandescentes au cœur des années 1980 avec un EP culte et deux albums, Métamorphose et Larmes de héros. Aujourd'hui, le combo d'Épinay-sur-Seine renaît de ses cendres avec un nouveau disque baptisé Phoenix, comprenant douze classiques réenregistrés et deux inédits. On y retrouve la voix originelle de Christian « Zouille » Augustin, une soif sans limites de gros riffs et une tonne d'hymnes épiques. Heavy-metal never die, baby. Si vous aimez : Judas Priest, Saxon RESERVATIONS PMR : 03 82 54 07 07

