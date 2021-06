Meung-sur-loire Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Sorties vélo de Meung Cyclisme Meung-sur-Loire Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Meung-sur-Loire, le samedi 26 juin à 08:45

Trois sorties sont prévues au départ du bout du pont à l’entrée du mail. La « sportive » de 90km à environ 32km/h est réservée aux adultes. La « cyclo » de 60km à environ 26km/h est accessible dès 15 ans. La « familiale » de 30km à environ 20km/h est accessible dès 12 ans. Chaque groupe sera accompagné par des licenciés du club, et d’une voiture suiveuse. Limité à 20 participants par groupe. Inscriptions obligatoires auprès du président de l’association. L’association Meung Cyclisme organise une matinée vélo ! Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

2021-06-26T08:45:00 2021-06-26T13:00:00

