Sorties vélo

2022-08-14 08:30:00 08:30:00 – 2022-08-14 Sorties vélo organisées par l'association les Cyclos Randonneurs du Perche. Trois parcours aux choix : – 70 km (dénivelé 789 m) n- 54 km (dénivelé 633 m) n- 30 km Départ 8h30 de la Halle aux Grains dernière mise à jour : 2022-05-13 par

