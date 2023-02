SORTIES SYLVATIQUES EN FORÊT DE PARROY, 9 mars 2023, Sionviller Sionviller.

SORTIES SYLVATIQUES EN FORÊT DE PARROY

Route de Croismare Sionviller Meurthe-et-Moselle

2023-03-09 14:00:00 – 2023-03-09 16:30:00

Sionviller

Meurthe-et-Moselle

Sionviller

Sorties sylvatiques en Forêt de Parroy :

– Le jeudi 9 mars de 14h00 à 16h30 (RDV à 13h45).

– Le samedi 22 avril, de 14h00 à 16h30 (RDV à 13h45).

– Le jeudi 8 juin, de 09h00 à 11h30 (RDV à 08h45).

=> Compter un quart d’heure de plus à pied en fonction du déplacement en forêt.

En cette saison printanière, la Forêt de Parroy, peuplées de hauts et grands chênes, où vivent deux arbres remarquables, dont un Grand Maître Arbre, vous accueille pour un moment de bien-être. La forêt, où les puissants chênes vous inspireront force et vitalité, vous invitera à vous détendre et à vous ancrer. Lucie Coupé vous proposera différents ateliers, dans un moment de partage et de convivialité. Partez pour une immersion en pleine nature où la mélodie de la forêt vous apportera toute sa poésie !

RDV aux horaires indiqués, au village de Sionviller, route de Croismare, sur le parking à côté de la Mairie (devant le panneau avec les itinéraires), puis direction la forêt avec le minimum de voitures.

25 € par personne et 18 € pour les moins de 14 ans. Remise de 20% sur le tarif adulte sur une cinquième sortie (pour toutes les cinq sorties).

Renseignements et inscriptions sur https://desarbresetdesailes.fr ou au 07 86 41 89 19, au plus tard deux jours avant la sortie (places limitées).

Suite à votre inscription, des consignes vous seront données pour le déroulement de la séance.

En cas de force majeure ou de météo incompatible lors d’une sortie, celle-ci sera annulée.

luciecoupe@gmail.com +33 7 86 41 89 19 https://desarbresetdesailes.fr/

Sionviller

dernière mise à jour : 2023-02-21 par