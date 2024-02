Sorties sportives seniors Salles, vendredi 16 février 2024.

Sorties sportives seniors Salles Gironde

Le CCAS et le service Sports et Vie Associative vous proposent une sortie sportive et ludique par mois. Ces activités sont gratuites et ouvertes à toutes les personnes de plus de 60 ans quelque que soit leur condition physique. jeux surdimensionnés de 10h à 11h Ancien gymnase rendez-vous 9h45 au CCAS .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 10:00:00

fin : 2024-02-16 11:00:00

11 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

