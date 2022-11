Sorties raquettes – sorties au Gaschney Muhlbach-sur-Munster Muhlbach-sur-Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Muhlbach-sur-Munster EUR Découvrez la pratique de la raquette à neige et vivez un dépaysement complet sur le site du Gaschney avec sa magnifique vue sur le massif du Hohneck entouré par les beaux paysages des crêtes. Difficulté : +/-200m et 5km.

Age minimum : 8 ans.

Horaire : de 13h30 à 15h30.

Lieu de départ : départ devant le bureau des accompagnateurs en montagne situé sur le Chemin du Sattel.

Tarif : Adulte : 25€ et Enfants : 20€

Tarif comprenant : la mise à disposition gratuite des raquettes et l’encadrement d’un accompagnateur en montagne diplômé d’état. Quelques conseils : Prévoir écharpe, gants de rechange, bonnet, chaussures de marche (éviter les moon boots), veste et pantalon imperméables, vêtements chauds, lunettes de soleil, eau. Déplacement jusqu’au lieu de départ avec votre véhicule personnel.

Chiens en laisse accepté. Porte-bébé non autorisé. Si les conditions d’enneigement ne sont pas suffisantes, la sortie sera transformée en sortie pédestre. Cette sortie raquette est effective à partir de 2 participants. Si ce nombre n’est pas atteint nous vous préviendrons avant la sortie et nous vous rembourserons la totalité des sommes versées. Découvrez la pratique de la raquette à neige et vivez un dépaysement complet sur le site du Gaschney. Muhlbach-sur-Munster

