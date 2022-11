Sorties raquettes – sortie vin chaud et accordéon au Schnepfenried

Sorties raquettes – sortie vin chaud et accordéon au Schnepfenried, 22 décembre 2022



2022-12-22 – 2022-12-22 EUR Au départ du Col du Platzerwasel, cette escapade vous mènera vers les crêtes pour profiter d’un magnifique panorama sur la vallée et sera suivi d’un vin ou d’un chocolat chaud en ferme-auberge, le tout dans une ambiance conviviale au son de l’accordéon. Difficulté : +/- 100m et 3.5km.

Age minimum : 8 ans.

Horaire : de 14h à 17h.

Lieu de départ : Col du Platzerwasel.

Tarif : Adulte : 25€ et Enfants : 20€

Tarif comprenant : la mise à disposition gratuite des raquettes et l’encadrement d’un accompagnateur en montagne diplômé d’état.

Infos : La boisson n’est pas compris dans le prix de la sortie. Les consommations seront à régler sur place Quelques conseils : Tenue neige, chaussures de marche, éventuellement une frontale. Déplacement jusqu’au lieu de départ avec votre véhicule personnel.

Chiens en laisse accepté. Porte-bébé non autorisé. Si les conditions d’enneigement ne sont pas suffisantes, la sortie sera transformée en sortie pédestre. Cette sortie raquette est effective à partir de 4 participants. Si ce nombre n’est pas atteint nous vous préviendrons avant la sortie et nous vous rembourserons la totalité des sommes versées. Une balade conviviale et chaleureuse en raquette pour découvrir les magnifiques paysages du Schnepfenried. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

