2022-12-18 – 2022-12-18 EUR C’est à travers une balade en raquettes sur les Crêtes Vosgiennes que vous découvrirez de magnifique paysages. Ce sera également l’occasion d’en apprendre plus sur l’adaptation de la faune aux conditions difficiles de l’hiver en montagne, de sa vulnérabilité et sur comment la protéger. Difficulté :+/- 150m et 5km Age minimum : 8 ans. Horaire : de 9h à 12h. Lieu de départ : le parking du col du Platzerwasel. Tarif : Adulte : 25€ et Enfant : 20€ Tarif comprenant : la mise à disposition gratuite des raquettes et l’encadrement d’un accompagnateur en montagne diplômé d’état. Quelques conseils : Un système multi couches afin de pouvoir moduler l’habillage en fonction de la température et de l’effort fourni : sous vêtement technique, polaire chaude, veste type gore tex (coupe-vent et imperméable), pantalon de randonnée, bonnet, gants chauds, chaussures chaudes et étanches, gourde ou bouteille isotherme (0.5L / participant minimum), barres énergétiques. Matériels conseillés : crème solaire. Déplacement jusqu’au lieu de départ avec votre véhicule personnel. Chiens interdits et porte-bébé non autorisé. Si les conditions d’enneigement ne sont pas suffisantes, la sortie sera transformée en sortie pédestre. Cette sortie raquette est effective à partir de 4 participants. Si ce nombre n’est pas atteint nous vous préviendrons avant la sortie et nous vous rembourserons la totalité des sommes versées. Tout savoir sur la faune de nos montagnes en hiver et découvrir de magnifique paysage. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

