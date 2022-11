Sorties raquettes – sortie au Col de la Schlucht

Sorties raquettes – sortie au Col de la Schlucht, 17 décembre 2022, . Sorties raquettes – sortie au Col de la Schlucht



2022-12-17 – 2022-12-17 EUR (Re)découvrez la montagne hivernale, ses paysages féeriques, les indices de la vie animale, l’histoire locale. Repartez avec des souvenirs et des images plein la tête! Difficulté : +/- 200m et 5km Age minimum : 8 ans. Horaire : de 14h à 16h. Lieu de départ : Départ devant l’hôtel restaurant du Chalet au Col de la Schlucht. Tarif : Adulte : 25€ et Enfant : 20€ Tarif comprenant : la mise à disposition gratuite des raquettes et l’encadrement d’un accompagnateur en montagne diplômé d’état. Quelques conseils : Vêtement chauds, chaussures de marche hautes, gants, bonnets, sac avec une bouteille d’eau. Déplacement jusqu’au lieu de départ avec votre véhicule personnel. Chiens interdits et porte-bébé non autorisé. Si les conditions d’enneigement ne sont pas suffisantes, la sortie sera transformée en sortie pédestre. Cette sortie raquette est effective à partir de 4 participants. Si ce nombre n’est pas atteint nous vous préviendrons avant la sortie et nous vous rembourserons la totalité des sommes versées. Découvrir ou redécouvrir la montagne hivernale, ses paysages féeriques, les indices de la vie animale, l’histoire locale… dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville