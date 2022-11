Sorties raquettes – Le Tanet enneigé Soultzeren, 23 décembre 2022, Soultzeren.

2022-12-23 – 2022-12-23

EUR Ce circuit en raquettes est adapté au petits comme au grands afin de vous faire profiter des magnifiques paysages alpins et nordiques du Massif du Tanet. L’itinéraire explorera les forêts et les Hautes Chaumes, le tout agrémenté de légendes expliquées et de traces d’animaux à examiner. Découvrez la beauté des Hautes Vosges en hiver et les joies de la raquette à neige pour tous dans le respect d’un environnement préservé.

Difficulté : La distance et le dénivelé seront adaptés à la motivation du groupe. Accessible à toute personne sans problème de mobilité.

Age minimum : 8 ans.

Horaire : de 14h à 16h30.

Lieu de départ : Rendez-vous sur le Parking du Tanet- Lac Vert.

Tarif : Adulte : 25€ et Enfant : 20€

Tarif comprenant : la mise à disposition gratuite des raquettes et l’encadrement d’un accompagnateur en montagne diplômé d’état.

Quelques conseils : Chaussures chaudes et montantes tout terrain. Dans l’idéal des chaussures de marche montantes, après ski possibles (mais pas de « moon boots »). Des vêtements chauds et imperméables. Système 3 couches avec polaire et veste imperméable et coupe-vent, des gants chauds et un bonnet. Prévoir également un petit sac à dos avec barres énergétiques, boisson, lunettes de soleil.

Déplacement jusqu’au lieu de départ avec votre véhicule personnel.

Chiens interdits et porte-bébé non autorisé.

Si les conditions d’enneigement ne sont pas suffisantes, la sortie sera transformée en sortie pédestre.

Cette sortie raquette est effective à partir de 4 participants. Si ce nombre n’est pas atteint nous vous préviendrons avant la sortie et nous vous rembourserons la totalité des sommes versées.

Découvrir la pratique de la raquette à neige dans le cadre exceptionnel du Massif du Tanet.

+33 3 89 77 31 80

Soultzeren

dernière mise à jour : 2022-11-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster