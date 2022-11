Sorties raquettes – balade nocturne raquettes raclette/munstiflette

2022-12-17 – 2022-12-17 EUR Profitez de l’ambiance nocturne de la montagne et savourez une délicieuse raclette ou munstiflette selon votre envie (en option). Difficulté : +/- 200m et 5km Age minimum : 8 ans. Horaire : de 17h à 19h. Lieu de départ : devant l’hôtel restaurant du Chalet au Col de la Schlucht . Tarif : Adulte : 25€ et Enfant : 20€ – le repas n’est pas compris dans le prix de la sortie. Comptez entre 22€ et 30€ par personne pour le repas (hors boisson). Tarif comprenant : la mise à disposition gratuite des raquettes et l’encadrement d’un accompagnateur en montagne diplômé d’état. Quelques conseils : Vêtement chauds, chaussures de marche hautes, gants, bonnets, sac avec une bouteille d’eau. Déplacement jusqu’au lieu de départ avec votre véhicule personnel. Chiens interdits et porte-bébé non autorisé. Si les conditions d’enneigement ne sont pas suffisantes, la sortie sera transformée en sortie pédestre. Cette sortie raquette est effective à partir de 4 participants. Si ce nombre n’est pas atteint nous vous préviendrons avant la sortie et nous vous rembourserons la totalité des sommes versées. Mêlez découverte et gourmandise, avec la sortie raquette raclette/munstiflette. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

