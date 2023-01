Sorties raquettes accompagnées Larrau Larrau Catégories d’Évènement: Larrau

2023-01-28

Pyrénées-Atlantiques EUR 35 Découvrez la montagne enneigée en toute tranquillité.

Sorties de 2h30/3h, pour tous, accompagnées par un professionnel local diplômé d’état.

