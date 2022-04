Sorties plongée en mer cale du naye Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**Formule** : 1 journée (2 plongées) par personne et dans la limite de 12 plongeurs par journée. **Déplacement en co-voiturage** : une fois inscrits, vous aurez accès à un forum vous permettant de vous organiser pour les covoiturages. Repas (pique-nique) à prévoir par les stagiaires **Public concerné** : les étudiants et personnels ayant participé au cours de plongée dispensés par le SIUAPS en 2021-2022 **Lieu** : Saint Malo ; rdv cale du Naye Une date au choix parmi les suivantes: **12 mai à 9h30** **7 juin à 11h** **21 juin à 11h30** **Inscriptions du 30 mars au 24 avril** sur le site [monespacesiuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) **Tarif** : 45 euros par plongeur, à payer au moment de l’inscription (pas de remboursement possible)

Tarif: 45 euros. Avoir validé le N1 avec le SIUAPS en 2021-2022

