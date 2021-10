Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Landes, Soorts-Hossegor Sorties plantes médicinales et comestibles avec la naturopathe, Luna Bourgois – La Bot’à Marion Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Soorts-Hossegor

Sorties plantes médicinales et comestibles avec la naturopathe, Luna Bourgois – La Bot’à Marion Soorts-Hossegor, 21 octobre 2021, Soorts-Hossegor. Sorties plantes médicinales et comestibles avec la naturopathe, Luna Bourgois – La Bot’à Marion 2021-10-21 09:30:00 – 2021-10-21 11:30:00

Soorts-Hossegor Landes La Bot’a Marion est une micro-entreprise portée par Marion Anquez, botaniste-écologue animatrice nature. La création de cette structure est son souhait d’allier expertise botanique et écologique avec la sensibilisation à l’environnement. Sortie plantes médicinales et comestibles avec Luna Bourgois (naturopathe) N’oubliez pas de prendre un chapeau, des lunettes de soleil, de l’eau, de bonnes chaussures de marche et votre appareil photo. Veuillez-arriver un quart d’heure à l’avance afin de procéder au paiement et de commencer la sortie à l’heure.

Paiements : chèques, espèces

Réservation obligatoire. Découvrez les plantes avec la Bot’à Marion +33 7 80 50 39 25 La Bot’a Marion est une micro-entreprise portée par Marion Anquez, botaniste-écologue animatrice nature. La création de cette structure est son souhait d’allier expertise botanique et écologique avec la sensibilisation à l’environnement. Sortie plantes médicinales et comestibles avec Luna Bourgois (naturopathe) N’oubliez pas de prendre un chapeau, des lunettes de soleil, de l’eau, de bonnes chaussures de marche et votre appareil photo. Veuillez-arriver un quart d’heure à l’avance afin de procéder au paiement et de commencer la sortie à l’heure.

Paiements : chèques, espèces

Réservation obligatoire. La Bot’à Marion dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soorts-Hossegor Autres Lieu Soorts-Hossegor Adresse Ville Soorts-Hossegor lieuville 43.65983#-1.42628