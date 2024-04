SORTIES ORNITHOLOGIE LA CAFETIERE Aurignac, dimanche 28 avril 2024.

Il fait beau… Les oiseaux chantent ! Mais, les connaissez vous vraiment ?

Ça y est, le printemps est là !

Sitelles, fauvettes, bouvreuils, mésanges, grimpereaux, rouges-gorges, pics et autres grives musiciennes ont réveillé champs et forêts.

Aimeriez-vous reconnaître leur chant et apprendre tout plein d’histoires à leur sujet ?

Pour approcher leur monde, nous vous convions à une balade contée dans la forêt de Boussan avec un ornithologue passionné.

Deux petites heures de plein air au petit matin pour partager ces instants magiques.

N’oubliez pas de vous inscrire Places limitées ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:30:00

fin : 2024-04-28

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

