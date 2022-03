SORTIES NOCTURNES EN NATURE Vendres, 12 mars 2022, Vendres.

SORTIES NOCTURNES EN NATURE Vendres

2022-03-12 – 2022-03-12

Vendres Hérault Vendres

Chaussez vos bottes, allumez vos lampes de poches et ouvrez bien vos yeux et vos oreilles.

En compagnie d’un spécialise local des amphibiens de la Basse plaine de l’Aude, partez à la découverte des habitants des mares des environs de l’étang de Vendres et immergez-vous dans leur mode de vie.

+33 6 42 89 33 25

Vendres

