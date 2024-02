SORTIES NOCTURNES EN NATURE LA DOMITIENNE Vendres, vendredi 1 mars 2024.

SORTIES NOCTURNES EN NATURE LA DOMITIENNE Vendres Hérault

En compagnie d’un spécialiste des amphibiens, partez à la découverte des habitants des mares environnantes de l’étang de Vendres et plongez dans leur mode de vie. Le départ se fera depuis Vendres, avec le lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription. Chaussez vos bottes, allumez vos lampes de poche et ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! Inscription obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

Vendres 34350 Hérault Occitanie n.schoen@ladomitienne.com

