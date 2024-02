SORTIES NATURE ROSELIÈRE & SANSOUÏRE AVEC LE SYMBO Saint-Nazaire-de-Pézan, lundi 19 août 2024.

SORTIES NATURE ROSELIÈRE & SANSOUÏRE AVEC LE SYMBO Saint-Nazaire-de-Pézan Hérault

Découvrez la roselière et la sansouïre, paysages typiques de notre territoire qui abritent une riche biodiversité. Rendez-vous les Lundis 22 juillet & 19 août 2024 de 10h à 12h. Rendez-vous au Parking à l’extrémité Sud de la D110 (chemin du Port).

Entre Sansouïres et roselières

L’office du tourisme du Pays de Lunel et le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or, vous proposent une balade dans les marais de Saint Nazaire de Pézan. Cette sortie encadrée par un agent du Symbo, vous permettra de découvrir les habitats et paysages typiques de la Petite Camargue (roselières, marais, sansouïres, canal…) et d’échanger sur la gestion réalisée pour protéger ce territoire. Lors de cette balade, à travers les roseaux, nous pourrons observer les différentes espèces d’oiseaux des zones humides méditerranéennes flamant rose, aigrette garzette, ibis falcinelle… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 10:00:00

fin : 2024-08-19 12:00:00

Saint-Nazaire-de-Pézan 34400 Hérault Occitanie

L’événement SORTIES NATURE ROSELIÈRE & SANSOUÏRE AVEC LE SYMBO Saint-Nazaire-de-Pézan a été mis à jour le 2024-02-16 par OT PAYS DE LUNEL