Sorties Nature Nuit des dragons au fil de l’eau Aigondigné, vendredi 15 novembre 2024.

Vendredi 15 novembre NUIT DES DRAGONS AU FIL DE L’EAU

RDV 20h30, lieu précisé à l’inscription, Aigondigné

Contacts CPIE, SEV-Niort Agglo, O. Caillé, 06 75 79 63 23, olivier.caille@eaux-du-vivier.fr

Vêtues de jaune et noir, les Salamandres tachetées arpentent nos sous-bois

humides, nos sources et lavoirs. Mais d’où viennent-elles ? Quels secrets ont-elles

à nous dévoiler ? Partez en balade nocturne pour découvrir la secrète salamandre

et son lien avec la qualité de l’eau. Sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-15 20:30:00

fin : 2024-11-15

Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine olivier.caille@eaux-du-vivier.fr

L’événement Sorties Nature Nuit des dragons au fil de l’eau Aigondigné a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Pays Mellois