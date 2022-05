Sorties Nature & Littoral : Initiation à la vannerie sauvage

2022-10-01 14:00:00 – 2022-10-01 17:00:00 Lors d’un après-midi convivial, venez découvrir l’art de la vannerie sauvage.

À partir de plantes locales, vous réaliserez vos premières créations.

Prévoir un couteau. RDV 14h parking du Vivier, rue Charles de Gaulle à Valmont.

Animée par Entre Terre et Merveilles GRATUIT – RÉSERVATIONS OBLIGATOIRE :

www.seinemaritime.fr/ens RENSEIGNEMENTS :

Pour les animations sur les Espaces Naturels Sensibles, renseignements complémentaires au 02 32 81 68 70 ou sur enslittoral@seinemaritime.fr (sauf le week-end). ℹ️ INFOS PRATIQUES ET RECOMMANDATIONS : Lors des animations, les enfants restent sous la responsabilité des parents. Pensez à vous équiper en fonction des sorties :

– Prévoyez des chaussures de randonnée ou des bottes,

– Adaptez la bonne tenue selon la météo : cape de pluie, chapeau, lunettes, crème solaire… un pantalon est préférable à un short pour éviter les égratignures et les coups de soleil,

– Prenez de l’eau, un encas,

– Équipez-vous en fonction de l’animation : lampe torche, appareil photo, jumelles…

