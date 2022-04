Sorties Nature & Littoral : Balade sophro-méditative Valmont Valmont Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Valmont

Sorties Nature & Littoral : Balade sophro-méditative Valmont, 5 juin 2022, Valmont. Sorties Nature & Littoral : Balade sophro-méditative Rue Charles de Gaulle Parking du Vivier Valmont

2022-06-05 – 2022-06-05 Rue Charles de Gaulle Parking du Vivier

Valmont Seine-Maritime Balade le long de la rivière et sur la commune de Valmont tout en bénéficiant des bienfaits de la pratique de la sophrologie et de la méditation de pleine conscience. RDV 14h parking du Vivier, rue Charles de Gaulle à Valmont.

Animée par l’association pour le Développement de la Sophrologie

et de la Méditation en Normandie GRATUIT – RÉSERVATIONS OBLIGATOIRE :

www.seinemaritime.fr/ens RENSEIGNEMENTS :

Pour les animations sur les Espaces Naturels Sensibles, renseignements complémentaires au 02 32 81 68 70 ou sur enslittoral@seinemaritime.fr (sauf le week-end). ℹ️ INFOS PRATIQUES ET RECOMMANDATIONS : Animations d’une durée de 2h à 2h30.

Lors des animations, les enfants restent sous la responsabilité des parents. Pensez à vous équiper en fonction des sorties :

– Prévoyez des chaussures de randonnée ou des bottes,

– Adaptez la bonne tenue selon la météo : cape de pluie, chapeau, lunettes, crème solaire… un pantalon est préférable à un short pour éviter les égratignures et les coups de soleil,

– Prenez de l’eau, un encas,

– Équipez-vous en fonction de l’animation : lampe torche, appareil photo, jumelles…

– Consultez le descriptif des animations. Balade le long de la rivière et sur la commune de Valmont tout en bénéficiant des bienfaits de la pratique de la sophrologie et de la méditation de pleine conscience. RDV 14h parking du Vivier, rue Charles de Gaulle à Valmont.

Animée par… Balade le long de la rivière et sur la commune de Valmont tout en bénéficiant des bienfaits de la pratique de la sophrologie et de la méditation de pleine conscience. RDV 14h parking du Vivier, rue Charles de Gaulle à Valmont.

Animée par l’association pour le Développement de la Sophrologie

et de la Méditation en Normandie GRATUIT – RÉSERVATIONS OBLIGATOIRE :

www.seinemaritime.fr/ens RENSEIGNEMENTS :

Pour les animations sur les Espaces Naturels Sensibles, renseignements complémentaires au 02 32 81 68 70 ou sur enslittoral@seinemaritime.fr (sauf le week-end). ℹ️ INFOS PRATIQUES ET RECOMMANDATIONS : Animations d’une durée de 2h à 2h30.

Lors des animations, les enfants restent sous la responsabilité des parents. Pensez à vous équiper en fonction des sorties :

– Prévoyez des chaussures de randonnée ou des bottes,

– Adaptez la bonne tenue selon la météo : cape de pluie, chapeau, lunettes, crème solaire… un pantalon est préférable à un short pour éviter les égratignures et les coups de soleil,

– Prenez de l’eau, un encas,

– Équipez-vous en fonction de l’animation : lampe torche, appareil photo, jumelles…

– Consultez le descriptif des animations. Rue Charles de Gaulle Parking du Vivier Valmont

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Valmont Autres Lieu Valmont Adresse Rue Charles de Gaulle Parking du Vivier Ville Valmont lieuville Rue Charles de Gaulle Parking du Vivier Valmont Departement Seine-Maritime

Valmont Valmont Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valmont/

Sorties Nature & Littoral : Balade sophro-méditative Valmont 2022-06-05 was last modified: by Sorties Nature & Littoral : Balade sophro-méditative Valmont Valmont 5 juin 2022 seine-maritime Valmont

Valmont Seine-Maritime