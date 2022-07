Sorties Nature La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise, 8 juillet 2022, La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise.

Sorties Nature parking de la maison d’Icelle

La Celle-Dunoise Creuse La Celle-Dunoise

2022-07-08 09:45:00 09:45:00 – 2022-07-08 11:00:00 11:00:00

La Celle-Dunoise

Creuse

parking de la maison d'Icelle La Celle-Dunoise

RDV parking entre le tennis et la maison d’Icelle, à 9h45 pour le 8/07 et 20h30 pour le 21/07

Tarif 3€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements et inscriptions au 05 55 89 10 77

Deux sorties nature vous sont proposées par la mairie en collaboration avec le CPIE des Pays Creusois

Vendredi 8 juillet Les pollinisateurs sauvages aux landes de Beausoleil, découvrez le monde menacé et méconnu des pollinisateurs sauvages et plus particulièrement les abeilles sauvages. Sur un des sites d’inventaires découvrez la biologie, l’écologie de ces espèces mais aussi comment faire pour les étudier et les préserver.

Jeudi 21 juillet: Sortie nocturne sur le thème des batraciens, la nuit est un moment privilégié pour observer voire écouter le déplacement des animaux, la nature sauvage nous réserve son lot de rencontres nocturnes

