Sorties Nature Greffage des arbres fruitiers Montalembert, vendredi 15 mars 2024.

Vendredi 15 mars GREFFAGE DES ARBRES FRUITIERS

Venez vous former à la greffe des arbres fruitiers et échanger autour des variétés

fruitières anciennes ! Au programme démonstration, mise en pratique et visite du verger de sauvegarde.

RDV 14h, Préau du verger, à côté de l’église de Montalembert

Contact Prom’Haies, S. Fichet, 06 95 55 06 94 .

Préau du verger

Montalembert 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

