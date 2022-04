Sorties Nature et Découverte : Histoires de bateliers

Sorties Nature et Découverte : Histoires de bateliers, 18 mai 2022, . Sorties Nature et Découverte : Histoires de bateliers

A bord d'une toue sablière, découvrez la vie d'autrefois des mariniers de Loire, du fleuve aux quais. Histoire de la navigation, de ses us et coutumes. Présentation du projet de construction « Moulin-Bateau »

© Les Bateliers des vents d'galerne

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

