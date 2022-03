Sorties nature du département de la Vendée La Chabotterie Saint-Sulpice-le-Verdon Catégories d’évènement: Saint-Sulpice-le-Verdon

Vendée

du samedi 2 avril au samedi 14 mai à La Chabotterie

### Des pépites végétales à découvrir au coeur du Domaine de la Chabotterie à Montréverd, commune déléguée de Saint-Sulpice-le-Verdon. Le bocage vendéen regorge de pépites végétales insoupçonnées : chênes centenaires, châtaigniers remarquables, haies plessées… Au cœur de 3 espaces naturels départementaux, venez à la rencontre de ces végétaux d’exception. François Boutot, arboriste grimpeur et expert en arboriculture ornementale, vous livre leurs secrets les plus intimes et les clés de leur préservation face aux enjeux climatiques actuels. Proposé par le Département de la Vendée avec François Boutot

Gratuit sur réservation indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00

