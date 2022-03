Sorties Nature Deux-Sèvres : Taille et greffe Prailles-La Couarde Prailles-La Couarde Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Prailles-la-Couarde

Sorties Nature Deux-Sèvres : Taille et greffe Prailles-La Couarde, 19 mars 2022, Prailles-La Couarde. Sorties Nature Deux-Sèvres : Taille et greffe Prailles-La Couarde

2022-03-19 – 2022-03-19

Prailles-La Couarde Deux-Sèvres Prailles-La Couarde Sorties nature Deux-Sèvres : samedi 19 mars, taille et greffe à Prailles. Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille des pommiers et poiriers.

Venez avec votre sécateur. RDV : 14h30, station épuration, Prailles Contact : Croqueurs de Pommes, J.-C. Danieau, 06 89 86 88 32

Gratuit. Prailles-La Couarde

