Sorties Nature Deux-Sèvres : Les oiseaux entre plaine et bocage Sainte-Soline Sainte-Soline Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sainte-Soline

Sorties Nature Deux-Sèvres : Les oiseaux entre plaine et bocage Sainte-Soline, 11 juin 2022, Sainte-Soline. Sorties Nature Deux-Sèvres : Les oiseaux entre plaine et bocage Rue de l’Église Eglise Sainte-Soline

2022-06-11 09:30:00 – 2022-06-11 Rue de l’Église Eglise

Sainte-Soline Deux-Sèvres Sainte-Soline Sorties nature Deux-Sèvres : samedi 11 juin, les oiseaux entre plaine et bocage. Balade avec le CEN et le GODS à la découverte des oiseaux entre la plaine

cultivée et les prairies humides bocagères en bord de dive du sud. RDV : 9h30, place de l’église, Sainte-Soline Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76 Gratuit. Sorties nature Deux-Sèvres : samedi 11 juin, les oiseaux entre plaine et bocage. Balade avec le CEN et le GODS à la découverte des oiseaux entre la plaine

dernière mise à jour : 2022-02-23 par OT Pays Mellois

