Clussais-la-Pommeraie Deux-Sèvres Clussais-la-Pommeraie Sorties nature Deux-Sèvres : samedi 30 avril, les oiseaux du marais de Clussais. Balade au cœur du marais de CLUSSAIS, pour découvrir avec le CEN et le GODS

les oiseaux de ce site de prairies humides bocagères. RDV : 9h30, place de l’église, Clussais Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76.

