Valdelaume 79110 Valdelaume Sorties nature Deux-Sèvres : Le légendaire des marais de Hanc samedi 10 septembre à 17h, mairie de Hanc, Valdelaume. Partez à la rencontre des êtres fabuleux, des animaux et des arbres mystérieux qui hantent les marais et les coteaux de Hanc, au travers d’un spectacle conté par Corinne Duchene. RDV : 17h, Mairie de Hanc, Valdelaume. Contacts : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76. Gratuit. Sorties nature Deux-Sèvres : Le légendaire des marais de Hanc samedi 10 septembre à 17h, mairie de Hanc, Valdelaume.

RDV : 17h, Mairie de Hanc, Valdelaume.

Contact : 06 13 44 57 76

