Caunay Deux-Sèvres Caunay Sorties nature Deux-Sèvres : vendredi 18 mars grenouilles et tritons des mares de Caunay. Lors d’une présentation en salle, suivie d’une balade nocturne, venez découvrir

avec le CEN et DSNE les amphibiens qui peuplent les mares du Mellois. RDV : 20h30, place de la mairie, Caunay Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76.

