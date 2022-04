Sorties Nature Deux-Sèvres : Formez vous aux papillons de jour avec DSNE La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Mothe-Saint-Héray

Sorties Nature Deux-Sèvres : Formez vous aux papillons de jour avec DSNE La Mothe-Saint-Héray, 25 juin 2022, La Mothe-Saint-Héray. Sorties Nature Deux-Sèvres : Formez vous aux papillons de jour avec DSNE La Mothe-Saint-Héray

2022-06-25 – 2022-06-25

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres Sorties nature Deux-Sèvres : Formez vous aux papillons de jour avec DSNE samedi 25 juin à La Mothe-Saint-Héray. Vous souhaitez découvrir ou améliorer vos connaissances afin de reconnaître les espèces de papillons de jour ? Cette deuxième session de formation permettra de compléter vos connaissances et de poursuivre l’apprentissage à l’identification des espèces. RDV : 9h30, précisions données à l’inscription (La Mothe-Saint-Héray) Contact : DSNE, M. Bruneau, 06 31 56 78 23, marc.bruneau@dsne.org Gratuit. Sorties nature Deux-Sèvres : Formez vous aux papillons de jour avec DSNE samedi 25 juin à La Mothe-Saint-Héray. Vous souhaitez découvrir ou améliorer vos connaissances afin de reconnaître les espèces de papillons de jour ? RDV : 9h30, précisions données à l’inscription Tel : 06 31 56 78 23 +33 6 31 56 78 23 Sorties nature Deux-Sèvres : Formez vous aux papillons de jour avec DSNE samedi 25 juin à La Mothe-Saint-Héray. Vous souhaitez découvrir ou améliorer vos connaissances afin de reconnaître les espèces de papillons de jour ? Cette deuxième session de formation permettra de compléter vos connaissances et de poursuivre l’apprentissage à l’identification des espèces. RDV : 9h30, précisions données à l’inscription (La Mothe-Saint-Héray) Contact : DSNE, M. Bruneau, 06 31 56 78 23, marc.bruneau@dsne.org Gratuit. La Mothe-Saint-Héray

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Mothe-Saint-Héray Autres Lieu La Mothe-Saint-Héray Adresse Ville La Mothe-Saint-Héray lieuville La Mothe-Saint-Héray Departement Deux-Sèvres

La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-mothe-saint-heray/

Sorties Nature Deux-Sèvres : Formez vous aux papillons de jour avec DSNE La Mothe-Saint-Héray 2022-06-25 was last modified: by Sorties Nature Deux-Sèvres : Formez vous aux papillons de jour avec DSNE La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 25 juin 2022 Deux-Sèvres La Mothe-Saint-Héray

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres