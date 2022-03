Sorties Nature Deux-Sèvres : Découverte du bocage de chevais Clussais-la-Pommeraie Clussais-la-Pommeraie Catégories d’évènement: Clussais-la-Pommeraie

Deux-Sèvres

Sorties Nature Deux-Sèvres : Découverte du bocage de chevais Clussais-la-Pommeraie, 12 juin 2022, Clussais-la-Pommeraie. Sorties Nature Deux-Sèvres : Découverte du bocage de chevais Clussais-la-Pommeraie

2022-06-12 – 2022-06-12

Clussais-la-Pommeraie Deux-Sèvres Clussais-la-Pommeraie Sorties nature Deux-Sèvres : dimanche 12 juin découverte du bocage de Chevais. Balade commentée dans le bocage humide de Chevais à la découverte des haies

champêtres, des espèces qui les composent, de leur gestion mais aussi des

richesses biologiques de ce site (oiseaux, reptiles…). RDV : 9h, au centre du lieu-dit Chevais, Clussais-la-Pommeraie. Contact : Prom’Haies, G. Poust, 06 74 47 57 24, s.fichet@promhaies.net

Gratuit. Clussais-la-Pommeraie

