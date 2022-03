SORTIES NATURE Balaruc-les-Bains, 9 mars 2022, Balaruc-les-Bains.

2022-03-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-31 18:00:00 18:00:00

Balaruc-les-Bains Hérault

Jacques et son équipe vous emmène à la découverte de la faune, la flore et l’histoire du Massif de la Gardiole. Une balade d’environ 7 km sur les petits sentiers de la garrigue, avec un procédé original de guidage par G.P.S. Arrêt dégustation et verre de l’amitié en fin de sortie. Plus de 30 circuits et thèmes différents. Départ devant l’Office de Tourisme. Le déplacement jusqu’au départ de la sortie se fait en covoiturage. Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme au moins 48h avant.

+33 4 67 46 81 46

