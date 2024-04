Sorties Nature avec Lulu Les Glénan Les Vedettes de L’Odet Bénodet, jeudi 20 juin 2024.

Sorties Nature avec Lulu Les Glénan Les Vedettes de L’Odet Bénodet Finistère

Balade nature sur l’île Saint Nicolas Une Réserve Naturelle à explorer !

Votre programme Traversée aller retour, escale libre sur l’île Saint Nicolas, balade guidée sur l’île Saint Nicolas avec Lulu, guide nature et guide conférencière.

Avec Lulu, vous arpentez le sentier pédestre de l’île Saint Nicolas pour découvrir l’environnement naturel et le milieu insulaire des Glénan; Vous apprenez à observer avec délicatesse et précision la flore, les oiseaux migrateurs et son écosystème. Une véritable expérience à vivre en famille avec Lulu, passionnée et passionnante pour tous !

Pour profiter au maximum de votre Sortie Nature, nous vous conseillons d’apporter votre appareil photo et pourquoi pas vos jumelles !

Infos pratiques

Départs de Bénodet à 11h00 et 13h30; départ de Concarneau à 10h00 et 13h00

Dates 2024 les jeudis hors-saison estivale

Avril les 11, 18 et 25

Mai les 2, 9, 16,23 et 30

Juin les 6, 13, 20 et 27

Septembre les 5 et 12

La sortie nature se déroule de 14h45 à 16h15 sur l’île St Nicolas. (Départ 13h30 retour à Bénodet à 18h30).

*La floraison du Narcisse est soumise aux conditions météorologiques. Elle évolue de fin mars à mi-avril selon les années.

Tarifs

Adulte 49 €

Junior (13-17 ans) 42 €

Novice (4-12 ans) 25 €

Mousse (0-3 ans) 7 € .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 13:30:00

fin : 2024-06-20 18:30:00

Les Vedettes de L’Odet 2 Avenue de l’Odet

Bénodet 29950 Finistère Bretagne

