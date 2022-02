Sorties nature aux portes de Marseille Marseille 7e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Sorties nature aux portes de Marseille Marseille 7e Arrondissement

2022-03-19 – 2022-03-19

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Samedi 19 mars (journée)

Archipel du Frioul

Sortie de découverte botanique avec la Société Linnéenne de Provence



Mercredi 30 mars (journée)

Domaine Montgolfier

Sortie de découverte du domaine Montgolfier et observation de la petite faune et de la flore avec la Direction de l’environnement et du cadre de vie de la Ville de Marseille.

Les sorties nature du Muséum reprendront en mars, l’occasion de découvrir et apprendre à identifier la flore et la petite faune de notre département. C’est gratuit sur inscription par téléphone.

+33 4 91 14 59 55

Marseille 7e Arrondissement

