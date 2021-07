Habère-Poche Habère-Poche Habère-Poche, Haute-Savoie Sorties nature autour des Plantes Santé – Secrets de Plantes Vertueuses Habère-Poche Habère-Poche Catégories d’évènement: Habère-Poche

Haute-Savoie

Sorties nature autour des Plantes Santé – Secrets de Plantes Vertueuses Habère-Poche, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Habère-Poche. Sorties nature autour des Plantes Santé – Secrets de Plantes Vertueuses 2021-07-08 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-19 12:00:00 12:00:00 Foyer Nordique et de Loisirs des Moises 76 Route du Mas de l’Epée

Habère-Poche Haute-Savoie Habère-Poche EUR 15 15 Chemin faisant … venez découvrir au cœur des Alpes(ages !) les petits secrets des Plantes qui guérissent : générosité dans la simplicité, la nature offre de belles surprises au détour du sentier ! contact@acoeursimples.fr +33 6 13 56 59 46 http://www.acoeursimples.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Habère-Poche, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Habère-Poche Adresse Foyer Nordique et de Loisirs des Moises 76 Route du Mas de l'Epée Ville Habère-Poche lieuville 46.26814#6.46478