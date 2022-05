Sorties Nature à Pugnac Pugnac, 4 juin 2022, Pugnac.

Sorties Nature à Pugnac Pugnac

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 17:00:00

Pugnac Gironde Pugnac

EUR Vous êtes sensible à la préservation de la biodiversité et souhaitez participer à l’amélioration des connaissances ou à des opérations de valorisation de la nature.

Alors participez avec nous à des programmes de sciences participatives portants sur des suivis écologiques d’espèces (Odonates, Amphibiens, Papillons de jour) ou des chantiers nature visant à la restauration et préservation des milieux naturels.

Le samedi 4 juin 2022 : Présentation des fonctions écologiques au travers de l’entrée « papillons ».

Pour vous inscrire à cet atelier de science participative, merci de remplir le formulaire d’inscription. Le point de rencontre vous sera communiqué suite à votre inscription.

J. Rascalou

Pugnac

dernière mise à jour : 2022-05-04 par