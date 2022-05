Sorties Nature à Prignac et Marcamps Prignac-et-Marcamps Prignac-et-Marcamps Catégories d’évènement: Gironde

Prignac-et-Marcamps

Sorties Nature à Prignac et Marcamps Prignac-et-Marcamps, 11 mai 2022, Prignac-et-Marcamps. Sorties Nature à Prignac et Marcamps Prignac-et-Marcamps

2022-05-11 06:30:00 – 2022-05-11 09:30:00

Alors participez avec nous à des programmes de sciences participatives portants sur des suivis écologiques d'espèces (Odonates, Amphibiens, Papillons de jour) ou des chantiers nature visant à la restauration et préservation des milieux naturels. Le mercredi 11 mai 2022 : les oiseaux des zones humides. La participation à cet atelier vous permettra d'identifier des espèces à vue et au chant et de contribuer à des comptages. Age minimum requis 8 ans (présence des parents indispensable), prévoyez d'apporter vos jumelles, chaussures et pantalon adaptés. Pour vous inscrire à cet atelier de science participative, merci de remplir le formulaire d'inscription. Le point de rencontre vous sera communiqué suite à votre inscription. +33 6 79 67 47 95

Prignac-et-Marcamps

