Sorties nature : À la découverte des champignons Versigny Versigny Catégories d’évènement: Aisne

Versigny

Sorties nature : À la découverte des champignons Versigny, 19 octobre 2022, Versigny. Sorties nature : À la découverte des champignons Versigny

2022-10-19 – 2022-10-19

Versigny Aisne Versigny Lors d’une sortie nature automnale, venez-vous initier au monde des champignons avec Michel, notre conservateur bénévole qui se fera un plaisir de vous montrer les trésors mycologiques de la réserve. Rendez-vous le mercredi 19 octobre et le samedi 22 octobre de 14h à 16h30 aux Landes de Versigny. Informations et inscriptions auprès de l’Office de tourisme du Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou accueil@coeurdepicard.com Lors d’une sortie nature automnale, venez-vous initier au monde des champignons avec Michel, notre conservateur bénévole qui se fera un plaisir de vous montrer les trésors mycologiques de la réserve. Rendez-vous le mercredi 19 octobre et le samedi 22 octobre de 14h à 16h30 aux Landes de Versigny. Informations et inscriptions auprès de l’Office de tourisme du Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou accueil@coeurdepicard.com accueil@coeurdepicard.com +33 3 75 30 00 21 Lors d’une sortie nature automnale, venez-vous initier au monde des champignons avec Michel, notre conservateur bénévole qui se fera un plaisir de vous montrer les trésors mycologiques de la réserve. Rendez-vous le mercredi 19 octobre et le samedi 22 octobre de 14h à 16h30 aux Landes de Versigny. Informations et inscriptions auprès de l’Office de tourisme du Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou accueil@coeurdepicard.com Pixabay

Versigny

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Versigny Autres Lieu Versigny Adresse Ville Versigny lieuville Versigny Departement Aisne

Versigny Versigny Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versigny/

Sorties nature : À la découverte des champignons Versigny 2022-10-19 was last modified: by Sorties nature : À la découverte des champignons Versigny Versigny 19 octobre 2022 Aisne Versigny

Versigny Aisne