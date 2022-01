SORTIES LPO À LA RECHERCHE DES OISEAUX Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre

SORTIES LPO À LA RECHERCHE DES OISEAUX Sucé-sur-Erdre, 22 avril 2022, Sucé-sur-Erdre. SORTIES LPO À LA RECHERCHE DES OISEAUX Sucé-sur-Erdre

2022-04-22 14:00:00 – 2022-04-22 16:00:00

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre Au cours d’une balade ornithologique, observez à l’aide de jumelles, les différents oiseaux qui ont élu domicile au sein du refuge LPO de Mazerolles.

Réservation obligatoire auprès de la Mairie : 02 40 77 70 20 Partez à la découverte des oiseaux de Mazerolles +33 6 62 61 73 80 Au cours d’une balade ornithologique, observez à l’aide de jumelles, les différents oiseaux qui ont élu domicile au sein du refuge LPO de Mazerolles.

Réservation obligatoire auprès de la Mairie : 02 40 77 70 20 Sucé-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Lieu Sucé-sur-Erdre Adresse Ville Sucé-sur-Erdre lieuville Sucé-sur-Erdre