Sorties Loire en Chansons

Sorties Loire en Chansons, 24 juin 2022, . Sorties Loire en Chansons

2022-06-24 – 2022-06-24 Une occasion unique de découvrir avec les bateliers des Vents d’Galerne, la flore et la faune de ce fleuve sauvage en vous laissant bercer par les chants de mariniers. Pendant cette échappée, un encas vous sera servi sur le bateau en dégustant un vin de notre terroir proposé par la cave « Robert et Marcel ». Une occasion unique de découvrir avec les bateliers des Vents d’Galerne, la flore et la faune de ce fleuve sauvage en vous laissant bercer par les chants de mariniers. Pendant cette échappée, un encas vous sera servi en dégustant un vin de notre terroir proposé par la cave « Robert et Marcel ». Une occasion unique de découvrir avec les bateliers des Vents d’Galerne, la flore et la faune de ce fleuve sauvage en vous laissant bercer par les chants de mariniers. Pendant cette échappée, un encas vous sera servi sur le bateau en dégustant un vin de notre terroir proposé par la cave « Robert et Marcel ». dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville