Les 11,14,18,24 et 25 septembre 2021, Le Domaine duCiran organise en partenariat avec La Fédération des Chasseurs du Loiret, des sorties nature. Sur réservation, ces sorties sont l’occasion d’écouter et d’observer la nature en toute simplicité. Le Rendez-vous est donné à 18h pour la balade, qui s’en suit par une dégustation des produits du terroir. Tenues sombres et bonnes chaussures sont nécessaires. Sorties au crépuscule pour observer la Sologne et ses mammifères suivies d’une dégustation des produits du terroir. Réservation obligatoire car jauge de 20 personnes maximum. RDV à 18h à l’accueil … Domaine du Ciran 2915 route de marcilly, Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette

