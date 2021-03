Sorties Faune Océan, 26 juin 2021-26 juin 2021, Locmariaquer.

Locmariaquer 56740 Locmariaquer

50 Embarquez avec Faune Océan et partez à la découverte de la faune du large : dauphins, oiseaux marins, poissons-lunes…Les observations sont commentées par un guide naturaliste. Une mini-conférence sur les cétacés et les oiseaux marins est proposée à bord. Nos navires sont spacieux et adaptés à l’observation et à la photographie. Départ de Locmariaquer. Réservations possibles en ligne . Nous proposons aussi des départs dans le Finistère Sud (depuis Concarneau).

+33 6 21 49 44 14

