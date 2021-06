Paris Centre Paris Anim' Hébert Paris SORTIES ETE 2021 Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégorie d’évènement: Paris

SORTIES ETE 2021 Centre Paris Anim’ Hébert, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 30 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 18h

gratuit

Le centre Paris Anim’ Hébert vous propose une programmation d’activités cet été pour les 14/17 ans. LUNDI 5/07 > ATELIER SPORTIF 14H/17H MARDI 6/07 > CINÉMA 14H/18H MERCREDI 7/07 > ESPACE DÉTENTE ET JEUX 14H/17H au jardin Rachmaninov JEUDI 8/07 > ACTIVITÉS AU CENTRE 14H/18H VENDREDI 9/07 > AQUARIUM TROPICAL 14H/18H LUNDI 12/07 > ATELIER SPORTIF 14H/17H MARDI 13/07 > SORTIE JOURNÉE PARC ASTÉRIX* 8H30/19H30 JEUDI 15/07 > ÉVÉNEMENTS FESTIFS ET ACTIVITÉS 14H/18H au quartier des Halles VENDREDI 16/07 > ACCROBRANCHE AU PARC FLORAL* 13H30/18H30 LUNDI 19/07 > ATELIER SPORTIF 14H/17H MARDI 20/07 > SOIRÉE GAMING 19H30/22H30 MERCREDI 21/07 > ESPACE DÉTENTE ET RALLYE PHOTO 14H/17H au jardin Rachmaninov JEUDI 22/07 > PARIS PLAGE 14H/18H VENDREDI 23/07 > VISITE STREET ART DU 13E 14H/18H LUNDI 26/07 > ATELIER SPORTIF 14H /17H MARDI 27/07 > JEUX AU CENTRE 14H/18H MERCREDI 28/07 > ESPACE DÉTENTE ET JEUX 14H/17H au jardin Rachmaninov JEUDI 29/07 > KOEZIO « MISSION AGENTS D’ÉLITE »* 13H/19H VENDREDI 30/07 MINI-GOLF AU PARC FLORAL * 14H/18H Animations -> Autre animation Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tristan Tzara Paris 75018

12 : Porte de la Chapelle (562m) 12 : Marx Dormoy (617m)

Contact :Centre Paris Anim’ Hébert 0648792535 cpahebert@actisce.org https://actisce.org/index.php/hebert 0648792535 cpahebert@actisce.org Animations -> Autre animation Ados

Date complète :

