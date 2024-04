SORTIES ESTIVALES DE L’OFFICE DE TOURISME VISITE DE MORANNES Place Charles de Gaulle Morannes sur Sarthe-Daumeray, mardi 6 août 2024.

Amateurs de patrimoine et d’histoire… cette visite découverte et commentée de Morannes est faite pour vous ! Morannes, un village chargé d’histoires…

En Vallée de la Sarthe, Morannes a bien des trésors à vous révéler au détour de ses ruelles pittoresques.

La Sarthe comptait de nombreux moulins entre Morannes et Juvardeil qui servaient principalement à écraser le blé.

Il y a encore 150 ans, 5 moulins trônaient au milieu de la Sarthe, un à farine et quatre à tan (deux fois deux roues communes), datant du XIe siècle et qui ont été détruits pendant les guerres de Religions.

Empruntez la rue des Moulins tout au long de laquelle vous observerez les vieilles maisons de mariniers. Les Mariniers étaient les hommes qui livraient le blé jusqu’aux moulins avec des bateaux à voile puis des gabares…

Parcourez les ruelles à la découverte des monuments et demeures remarquables…

Vous découvrirez l’histoire de ce charmant village lors d’une balade découverte, accompagnée par les membres de l’association qui œuvrent à la sauvegarde du patrimoine de Morannes.

Visite commentée sur inscription auprès de l’office de tourisme intercommunal Anjou Loir & Sarthe.

RDV à 15h30 sur la place Charles de Gaulle devant la mairie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 15:30:00

fin : 2024-08-06 17:30:00

Place Charles de Gaulle Morannes

Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire ot@ccals.fr

